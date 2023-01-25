Виктор Янчук: Андрей Рублёв не готов выигрывать у Новака Джоковича. Губу раскатали!

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Новаком Джоковичем (1:6, 2:6, 4:6).
«Андрею мастерства не хватает! Это разный уровень игры. И не должно было получиться — губу раскатали! Он ещё не готов выигрывать у таких, как Джокович. Новак Джокович – это явление. Он в отрыве идёт от Рублёва по мастерству, всё закономерно. Джокович переиграл его по всем статьям: методично, последовательно, как и должно быть.
У Рублёва были отдельно более яростные и мощные удары, но их не хватило. Они не могли компенсировать недостатки в мастерстве, потому что Джокович играет разнообразнее, лучше держит защиту, контратакует, использует разные средства. Он разнообразнее, интереснее и надёжнее», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
- 25 января 2023
-
15:45
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
14:11
-
14:09
-
14:06
-
14:04
-
14:01
-
13:57
-
13:55
-
13:53
-
13:51
-
13:37
-
13:29
-
13:12
-
13:09
-
13:05
-
12:45