Виктор Янчук: Андрей Рублёв не готов выигрывать у Новака Джоковича. Губу раскатали!

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался о поражении российского теннисиста Андрея Рублёва в четвертьфинале Australian Open с Новаком Джоковичем (1:6, 2:6, 4:6).



«Андрею мастерства не хватает! Это разный уровень игры. И не должно было получиться — губу раскатали! Он ещё не готов выигрывать у таких, как Джокович. Новак Джокович – это явление. Он в отрыве идёт от Рублёва по мастерству, всё закономерно. Джокович переиграл его по всем статьям: методично, последовательно, как и должно быть.



У Рублёва были отдельно более яростные и мощные удары, но их не хватило. Они не могли компенсировать недостатки в мастерстве, потому что Джокович играет разнообразнее, лучше держит защиту, контратакует, использует разные средства. Он разнообразнее, интереснее и надёжнее», – сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.