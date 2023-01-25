Андрей Рублёв прокомментировал поражение от Новака Джоковича в 1/4 финала Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился мыслями о четвертьфинальном матче Australian Open с представителем Сербии Новаком Джоковичем.
«Каково это — играть тут с Джоковичем, где у него много титулов? Отличается от других мест? Да. Мы играли с ним три раза до этого, но сегодня он играл гораздо лучше по сравнению с теми предыдущими встречами, даже в Турине. Сегодня, как мне кажется, он играл гораздо лучше. Вот и всё. Не знаю, что тут ещё сказать. Он очень хорошо подавал и принимал. Больше не знаю, что сказать», — сказал Андрей Рублёв на пресс-конференции.
Серб обыграл Рублёва со счётом 6:1, 6:2, 6:4. Соперником Джоковича в полуфинале Australian Open станет американец Томми Пол, который в своём четвертьфинале обыграл соотечественника Бена Шелтона.
- 25 января 2023
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