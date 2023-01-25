Рублёв — о вылете с AO: у меня здесь были большие победы, постараюсь извлечь уроки

Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии ответил на вопрос, что вынесет для себя из этого турнира.

«У меня были тут большие победы. Как всегда, я постараюсь набраться опыта, извлечь уроки. Думаю, понятно, в каких вещах мне следует прибавить. Сейчас у меня будет достаточно времени на подготовку, особенно с ребятами из новой команды, которая у меня сейчас. Может, нам удастся здорово потренироваться в ближайшие две недели, прежде чем начнётся сезон на закрытых кортах. Посмотрим. Надо умно распорядиться временем, усердно поработать и кое-что улучшить», — сказал Рублёв на пресс-конференции.