Василий Уткин: теннис стал главным видом спорта. Больше негде болеть за своих

Известный спортивный журналист Василий Уткин в своём телеграм-канале выразил мнение о том, что теннис сейчас стал главным видом спорта.
«Теннис стал главным видом спорта. Теперь больше негде болеть за своих. А тут они ещё и тащат…» — написал Уткин.
На данный момент в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии, где выступают российские теннисисты. В мужской сетке Карен Хачанов добрался до полуфинала, где сыграет с греком Стефаносом Циципасом. Андрей Рублёв вылетел на стадии четвертьфинала, проиграв сербу Новаку Джоковичу. Даниил Медведев покинул турнир в 1/16 финала (третий круг).
В женском турнире дела сложились хуже: дальше всех неожиданно дошли Варвара Грачёва и Екатерина Александрова (до третьего раунда). Дарья Касаткина (восьмая ракетка мира) вылетела на самом старте турнира, а Вероника Кудерметова (девятая ракетка мира) проиграла во втором круге.
- 25 января 2023
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