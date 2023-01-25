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«Мы все ждём решение». Рублёв заявил, что надеется выступить на Уимблдоне

«Мы все ждём решение». Рублёв заявил, что надеется выступить на Уимблдоне
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Российский теннисист Андрей Рублёв после поражения от 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» Новака Джоковича (1:6, 2:6, 4:6) в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии заявил, что надеется принять участие в Уимблдоне в 2023 году.

«Надеюсь. Не знаю. Последнее, что я слышал — может, неделю назад, — объявление (об участии либо неучастии россиян. — Прим. «Чемпионата») будет сделано в ближайшие пару недель. Мы все ждём. Надеюсь, мы сможем играть. Мне бы хотелось сыграть. Конечно, Уимблдон — один из лучших турниров в спорте», — сказал Рублёв на пресс-конференции.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, который уже покинул Australian Open — 2023.

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