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Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?

Кто станет чемпионом Australian Open — 2023?
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В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии по теннису. 25 января из борьбы за титул выбыли россиянин Андрей Рублёв и американец Бен Шелтон. Поход за главным трофеем Australian Open продолжают Карен Хачанов, Стефанос Циципас, Томми Пол и Новак Джокович.

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Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который вылетел во втором круге, проиграв представителю США Маккензи Макдональду. Финалист прошлого года Даниил Медведев уступил американцу Себастьяну Корде в третьем раунде.

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