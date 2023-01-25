Полиция арестовала четверых человек с российскими флагами на AO. Они угрожали охранникам

Полиция австралийского штата Виктория арестовала четверых человек, которые развернули российские флаги и символику возле «Арены Рода Лэйвера» после победы Новака Джоковича над Андреем Рублёвым в четвертьфинале Australian Open.
Как сообщает Tennis Australia, задержанные угрожали охранникам «Мельбурн Парка».
Ранее в сети появилось видео, как один человек из данной группы развернул флаг с изображением президента России Владимира Путина. Судя по тому, что на большинстве вышеупомянутых людей была сербская национальная символика, это были болельщики Новака Джоковича.
Фанаты развернули флаг России с изображением Владимира Путина:
Сообщается, что правоохранительные органы допрашивают задержанных.
Напомним, организаторы Открытого чемпионата Австралии запретили российскую символику на матчах турнира.
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