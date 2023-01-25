Участник акции протеста с российскими флагами на Australian Open высказался об арестах

Атаман австралийского казачества Семён Бойков прокомментировал ранее прошедшую на Открытом чемпионате Австралии – 2023 акцию протеста с российскими флагами, демонстрирование которых официально запрещено организаторами турнира в связи с ситуацией на Украине. Бойков был одним из тех, кто призвал противостоять запрету российской символики на Australian Open.

«Это был наш ответ, попытка показать русский дух. Нескольких болельщиков арестовала и увезла австралийская полиция», — приводит слова Бойкова «РИА Новости Спорт».

Отмечается, что в протестах некоторые сербские болельщики, а также русскоязычные байкеры «Ночные волки».

Ранее россиянин Андрей Рублёв не сумел пробиться в полуфинал турнира, проиграв сербу Новаку Джоковичу.