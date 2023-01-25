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На Уимблдоне решили отменить пятисетовый формат в мужском парном разряде

На Уимблдоне решили отменить пятисетовый формат в мужском парном разряде
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Организаторы Уимблдона приняли решение вернуться к стандартному для турниров «Большого шлема» формату проведения мужских матчей в парном разряде, сообщает AP News.

С грядущего розыгрыша мужские матчи в парном разряде будут проходить в трёхсетовом формате.

Организаторы обосновали такое решение тем, что это привлечёт большее количество игроков участвовать в парных соревнованиях и упростит составление расписания.

Отметим, что в прошлом сезоне публично выражал недовольство пятисетовым форматом парных матчей на Уимблдоне австралиец Ник Кирьос. Впоследствии он с соотечественником Танаси Коккинакисом отказался от выступления в данном разряде. При этом в одиночном Нику удалось дойти до финальной стадии.

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