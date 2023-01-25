Australian Open — 2023, мужчины: турнирная сетка и результаты матчей 10-го игрового дня

Сегодня, 25 января, состоялся десятый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в мужской сетке соревнований.

Результаты 10-го игрового дня у мужчин на Australian Open — 2023:

Бен Шелтон (США, 89-я ракетка мира) – Томми Пол (США, 35-я ракетка мира) – 6:7 (6:8), 3:6, 7:5, 4:6.

Андрей Рублёв (Россия, 5) – Новак Джокович (Сербия, 4) – 1:6, 2:6, 4:6.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291, они продлятся до 29 января. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, покинувший текущий розыгрыш во втором круге.