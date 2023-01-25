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Australian Open — 2023, женщины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. Завтра, 26 января, начинается одиннадцатый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей (время московское) у женщин.

Расписание 11-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023. Полуфиналы:

Елена Рыбкина (Казахстан, 22) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24, двукратная чемпионка турнира) – 11:30.
Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь, 5) – 13:00.

Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне, которые продлятся до 28 января, составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийская теннисистка Эшли Барти.

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