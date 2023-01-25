Australian Open, женщины: расписание и примерное время начала матчей 11-го игрового дня
Поделиться
В Мельбурне продолжается Открытый чемпионат Австралии – 2023 по теннису. Завтра, 26 января, начинается одиннадцатый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей (время московское) у женщин.
Расписание 11-го игрового дня у женщин на Australian Open – 2023. Полуфиналы:
Елена Рыбкина (Казахстан, 22) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24, двукратная чемпионка турнира) – 11:30.
Магда Линетт (Польша) – Арина Соболенко (Беларусь, 5) – 13:00.
Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне, которые продлятся до 28 января, составил $ 51 384 291. Действующей чемпионкой турнира является завершившая карьеру в статусе первой ракетки мира австралийская теннисистка Эшли Барти.
Комментарии
- 25 января 2023
-
20:55
-
20:45
-
20:08
-
19:44
-
19:24
-
19:18
-
18:21
-
17:45
-
16:48
-
16:33
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:45
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:35
-
14:33
-
14:32
-
14:27
-
14:18
-
14:17
-
14:14
-
14:12
-
14:11
-
14:09
Партнерский контент