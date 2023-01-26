«Я не удивлён». Беккер – о том, что Джокович уверенно обыграл Рублёва на Australian Open

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, немец Борис Беккер прокомментировал победу серба Новака Джоковича в четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Джокович со счётом 6:1, 6:2, 6:4 обыграл россиянина Андрея Рублёва.
«Я не удивлён, но не устаю впечатляться тем, что он может выступать на таком уровне снова и снова. Он в туре уже довольно много лет, в нём есть такая особенная профессиональная деформация – он всегда находит в себе мотивацию и силы, чтобы демонстрировать свой лучший теннис в нужный момент, это впечатляет.
Самое главное, чтобы он не перегорел, близится полуфинал, он не должен впадать в эйфорию по поводу своего будущего. Он должен сегодня отпраздновать победу, немного расслабиться, а затем сосредоточиться на следующем матче», — приводит слова Беккера Eurosport.uk.
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