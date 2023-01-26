Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 26 января, состоится первый женский полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. Путёвку в финал разыграют чемпионка Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина и двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко. Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Виктория Азаренко в полуфинале Australian Open – 2023.
Единственный предыдущий матч между теннисистками выиграла Рыбакина. Он состоялся прошлой весной в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и закончился со счётом 6:3, 6:4.
Отметим, что в случае победы на Australian Open — 2023 Азаренко первой в истории тенниса завоюет титул на ТБШ через 10 лет после предыдущей победы. Это будет самый большой срок между титулами мэйджоров — предыдущий Виктория завоевала здесь же, в 2013 году.
- 26 января 2023
-
09:46
-
09:24
-
09:08
-
09:00
-
00:36
-
00:17
- 25 января 2023
-
23:38
-
23:14
-
20:55
-
20:45
-
20:08
-
19:44
-
19:24
-
19:18
-
18:21
-
17:45
-
16:48
-
16:33
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:45
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:54
-
14:49
-
14:48
-
14:43
-
14:35
-
14:33