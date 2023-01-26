Елена Рыбакина — Виктория Азаренко: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Сегодня, 26 января, состоится первый женский полуфинал Открытого чемпионата Австралии – 2023. Путёвку в финал разыграют чемпионка Уимблдона-2022 представительница Казахстана Елена Рыбакина и двукратная победительница Australian Open белоруска Виктория Азаренко. Поединок поставлен четвёртым запуском на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 11:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Елена Рыбакина – Виктория Азаренко в полуфинале Australian Open – 2023.

Единственный предыдущий матч между теннисистками выиграла Рыбакина. Он состоялся прошлой весной в третьем круге турнира категории WTA-1000 в Индиан-Уэллсе (США) и закончился со счётом 6:3, 6:4.

Отметим, что в случае победы на Australian Open — 2023 Азаренко первой в истории тенниса завоюет титул на ТБШ через 10 лет после предыдущей победы. Это будет самый большой срок между титулами мэйджоров — предыдущий Виктория завоевала здесь же, в 2013 году.