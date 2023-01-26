Отца Джоковича заметили с флагом России и Путиным. Он кричал «да здравствуют русские»
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Срджан Джокович, отец 21-кратного победителя турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича, замечен на видео, на котором стоит с мужчиной с российским флагом и изображением Владимира Путина. На футболке мужчины написано «где мы, там Россия» и изображена буква Z.
Также на видео попал фрагмент, в котором Срджан Джокович сказал «да здравствуют русские». Организаторы Открытого чемпионата Австралии уже направили обращение к команде теннисиста, требуя ограничиться в политических высказываниях.
Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2023, где сыграет с представителем США Томми Полом. В другом матче 1/2 финала сойдутся российский теннисист Карен Хачанов и греческий игрок Стефанос Циципас. Обе встречи состоятся 27 января.
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