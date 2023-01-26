Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в полуфинал юниорского Australian Open
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в полуфинал юниорского Australian Open.
В четвертьфинале Корнеева обыграла чешку Терезу Валентову со счётом 7:5, 3:6, 6:0. Общая продолжительность игры составила 2 часа.
Мирра Андреева в игре 1/4 финала выиграла у представительницы Словакии Ренаты Ямриховой — 6:4, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 19 минут.
Ещё в одном четвертьфинальном матче россиянка Алевтина Ибрагимова уступила японке Саяке Исии со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.
Соперницей Мирры Андреевой по 1/2 финала стала британка Рана Акуа Стойбер, Алина Корнеева сыграет с Саякой Исией.
Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.
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