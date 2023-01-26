Гражданина США с буквой «Z» на футболке задержали во время матча Рублёва и Джоковича

Гражданина США Зорана Павловича задержала австралийская полиция во время матча между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем на Australian Open. У него на футболке была буква «Z». Напомним, ранее организаторы Открытого чемпионата Австралии запретили использовать российскую и белорусскую символику на турнире.

«Я им сразу сказал, что меня зовут Зоран и что я известен футболками с буквой «Z». Я показал им документы, и сотрудники полиции вежливо извинились передо мной и отпустили. Я гражданин США, у меня никогда не было проблем, где бы я ни был», — приводит слова Павловича Kurir.

Фото: Getty Images

Новак Джокович вышел в полуфинал Australian Open — 2023, где сыграет с представителем США Томми Полом. В другом матче 1/2 финала сойдутся российский теннисист Карен Хачанов и греческий игрок Стефанос Циципас. Обе встречи состоятся 27 января.