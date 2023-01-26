Виландер: ужасно нелепо, что Джоковича обвиняют в симулировании

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о травме серба Новака Джоковича. 21-кратный чемпион мэйджоров в нескольких матчах Открытого чемпионата Австралии брал медицинский тайм-аут. Две недели назад он повредил бедро.

«Ужасно нелепо, что Новака обвиняют в симулировании. Прежде всего вы не хотите, чтобы остальные знали, что вы травмированы, особенно соперники. Поэтому думать, что это какая-то фальшивая травма, абсолютно нелепо. Это дело Новака, и всё. У него травма, но самое главное, что он может играть в теннис», — цитирует Виландера Eurosport.

Новак Джокович встретится с американцем Томми Полом в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Матч состоится 27 января и начнётся не ранее 11:30 мск.