Виландер: ужасно нелепо, что Джоковича обвиняют в симулировании

Семикратный победитель турниров «Большого шлема», бывший шведский теннисист, а ныне эксперт Матс Виландер высказался о травме серба Новака Джоковича. 21-кратный чемпион мэйджоров в нескольких матчах Открытого чемпионата Австралии брал медицинский тайм-аут. Две недели назад он повредил бедро.
«Ужасно нелепо, что Новака обвиняют в симулировании. Прежде всего вы не хотите, чтобы остальные знали, что вы травмированы, особенно соперники. Поэтому думать, что это какая-то фальшивая травма, абсолютно нелепо. Это дело Новака, и всё. У него травма, но самое главное, что он может играть в теннис», — цитирует Виландера Eurosport.
Новак Джокович встретится с американцем Томми Полом в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Матч состоится 27 января и начнётся не ранее 11:30 мск.
- 26 января 2023
-
11:08
-
11:00
-
10:32
-
10:10
-
09:46
-
09:24
-
09:08
-
09:00
-
00:36
-
00:17
- 25 января 2023
-
23:38
-
23:14
-
20:55
-
20:45
-
20:08
-
19:44
-
19:24
-
19:18
-
18:21
-
17:45
-
16:48
-
16:33
-
16:15
-
16:05
-
16:04
-
15:45
-
15:45
-
15:29
-
15:28
-
15:17
-
15:15
-
15:05
-
15:00
-
14:54
-
14:49