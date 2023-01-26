Матс Виландер назвал главный козырь Стефаноса Циципаса

Семикратный победитель ТБШ в одиночном разряде Матс Виландер поделился мнением об игре четвёртой ракетки мира Стефаноса Циципаса. Греческий теннисист четыре раза доходил до полуфинала Открытого чемпионата Австралии за последние пять лет. Уже завтра Циципас может впервые выйти в финал турнира, если обыграет россиянина Карена Хачанова.



«Стефанос подаёт невероятно хорошо, возможно, из-за более удачного броска. Его подача стала страшным оружием после того, как он смог добиться точности.



Это ещё не уровень Новака Джоковича, но сила есть. Игра Стефаноса основана на мощных форхендах, а подача сейчас ему помогает», — приводит слова Виландера Tennis World USA.



Циципас и Хачанов сыграют завтра не ранее 6:30 мск на арене Рода Лэйвера. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол.