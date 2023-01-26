Макинрой: Циципас может доставить проблем Джоковичу в финале AO, но Новак — фаворит

Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американец Джон Макинрой считает, что финалистами Открытого чемпионата Австралии станут грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

«У Циципаса есть все элементы в игре, которые могут доставить проблем Джоковичу в финале Открытого чемпионата Австралии, но Новак всегда будет фаворитом.



Тем не менее мы видим сюрпризы на этом турнире, поэтому меня не удивит, если аутсайдер выиграет титул. Это самый непредсказуемый турнир «Большого шлема», который я помню за последние годы. Это «Большой шлем» сюрпризов», — приводит слова Макинроя Eurosport.

27 января пройдут два полуфинала на Открытом чемпионате Австралии. Карен Хачанов сойдётся со Стефаносом Циципасом, а Новак Джокович с Томми Полом.