Соболенко — о возможном финале с Азаренко: мне бы очень этого хотелось
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5-я ракетка мира беларуска Арина Соболенко заявила, что хотела бы встретиться с соотечественницей Викторией Азаренко в финале Australian Open.
«Это было бы потрясающе и вошло бы в историю. Мне бы очень этого хотелось. Я уверена, Вика сделает всё возможное, чтобы это стало реальностью. Я тоже приложу максимум усилий», — приводит слова Соболенко BBC.
В полуфинале австралийского мэйджора Соболенко сыграет за путёвку в финал с польской теннисисткой Магдой Линетт, которая в своём четвертьфинале не оставила шансов чешке Каролине Плишковой. Игра начнеётся сегодня, 26 января, около 13:00 по московскому времени.
Виктория Азаренко в проходящем прямо сейчас полуфинальном матче проигрывает представительнице Казахстана Елене Рыбакиной.
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