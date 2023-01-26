Рыбакина одолела Азаренко и вышла в финал Открытого чемпионата Австралии — 2023
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) переиграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.
Рыбакина оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Представительница Казахстана выполнила девять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 10. На счету Виктории Азаренко три эйса, пять ошибок на подаче и три реализованных брейк-пойнта из восьми.
Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет либо белоруска Арина Соболенко, либо представительница Польши Магда Линетт.
Australian Open (ж). 1/2 финала
26 января 2023, четверг. 11:45 МСК
25
Елена Рыбакина
Е. Рыбакина
Окончен
2 : 0
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24
Виктория Азаренко
В. Азаренко
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