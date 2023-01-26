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Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале Australian Open

Елена Рыбакина впервые в карьере сыграет в финале Australian Open
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) переиграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-й номер мирового рейтинга) в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Эта победа позволила ей выйти в первый финал Australian Open в карьере. На турнирах «Большого шлема» казахстанка уже добиралась до главного матча турнира. Она брала титул на Уимблдоне, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На травяном мэйджоре очки в рейтинге не начислялись.

Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет либо белоруска Арина Соболенко, либо представительница Польши Магда Линетт. Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января на кортах Мельбурна.

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