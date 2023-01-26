Елена Веснина объяснила, за счёт чего Елена Рыбакина вышла в финал Australian Open — 2023

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина прокомментировала победу Елены Рыбакиной в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии с белоруской Викторией Азаренко. Представительница Казахстана оказалась сильнее своей соперницы со счётом 7:6 (7:4), 6:3.

«Великолепный результат! Не сомневалась в Лене. Посмотрев несколько матчей первого раунда, очень понравилось, в какой она форме находится – уверенно и спокойно играет, подача работает. Сегодня подача очень помогла в матче с Азаренко, очень грамотно сыграла тай-брейк, хотя вела 5:3 и не реализовала сетбол. Но на тай-брейке проявила характер, очень грамотно отыграла.



Азаренко показала потрясающий теннис, 10 лет спустя вышла в полуфинал Australian Open и вернула себе ту игру, которая была если не много лет назад, то несколько», – сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.