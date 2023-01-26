Рыбакина: горжусь своей командой, без них мне было бы сложно этого добиться

Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) поделилась эмоциями после выхода в финал Australian Open. В завершившемся матче 1/2 финала Рыбакина обыграла представительницу Беларуси Викторию Азаренко (24-е место рейтинга WTA) – 7:6(4), 6:3.



«Я очень рада и горжусь – в том числе своей командой. Без них мне было бы сложно этого добиться. Спасибо большое. Конечно, они нервничали. Они хотят, чтобы я хорошо выступала, а сегодня мне было сложнее, условия немного другие, мяч не так хорошо летит. И я рада, что в итоге сумела победить.

Атмосфера невероятная, и я очень рада, что вышла в финал и ещё раз здесь сыграю. Конечно, я на максимум выложусь. У меня теперь есть небольшой опыт после финала Уимблдона. Хочу просто выйти на корт и насладиться моментом, насладиться атмосферой. Посмотрим, как всё пройдёт, но я постараюсь изо всех сил. И надеюсь, что выиграю», – приводит слова Рыбакиной с послематчевой пресс-конференции Yahoo Sports.