Азаренко резко ответила на вопрос о российских флагах на Australian Open

Белорусская теннисистка Виктория Азаренко высказалась о российских флагах на Открытом чемпионате Австралии. Символика России, которую ранее запретили на турнире, появилась среди сербских болельщиков во время матча Андрея Рублёва и Новака Джоковича.
«Каким бы ни был ответ, который я собираюсь сейчас вам дать, он будет повёрнут в ту сторону, в которую вы захотите его повернуть. Беспокоят ли меня российские флаги? Меня беспокоит то, что происходит в мире. Вы политик или вы освещаете политику?» — спросила теннисистка у журналиста.
«Нет, я спортивный журналист», — ответил представитель СМИ.
«А я спортсменка. Вы спрашиваете о вещах, которые не находятся под моим контролем. Не знаю, какого ответа вы ждёте. Если это провокационный вопрос, то можете раскручивать эту историю так, как вам хочется», — сказала Азаренко на послематчевой пресс-конференции.
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