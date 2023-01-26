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Соболенко переиграла Линетт и встретится с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023

Соболенко переиграла Линетт и встретится с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Белоруска выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Магды Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в другом матче 1/2 финала оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко — 7:6 (7:4), 6:3.

Australian Open (ж). 1/2 финала
26 января 2023, четверг. 13:50 МСК
Магда Линетт
45
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 1 		2  
7 7 		6  
         
Арина Соболенко
5
Беларусь
Арина Соболенко
А. Соболенко
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