Соболенко переиграла Линетт и встретится с Рыбакиной в финале Australian Open — 2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии. Встреча проходила на центральном корте турнира — арене Рода Лэйвера на хардовом покрытии.

Соболенко одержала победу со счётом 7:6 (7:1), 6:2. Белоруска выполнила пять подач навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из семи. На счету Магды Линетт один эйс, одна ошибка на подаче и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В финале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в другом матче 1/2 финала оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко — 7:6 (7:4), 6:3.