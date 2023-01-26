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Елена Рыбакина дебютирует в топ-10 после Открытого чемпионата Австралии

Елена Рыбакина дебютирует в топ-10 после Открытого чемпионата Австралии
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина войдёт в десятку мирового рейтинга после завершения Открытого чемпионата Австралии. В случае победы на Australian Open она сможет подняться на восьмую строчку.

Рыбакина впервые в карьере вышла в финал Australian Open, в двух сетах переиграв белорусскую спортсменку Викторию Азаренко. На турнирах «Большого шлема» казахстанка уже добиралась до главного матча турнира. Она брала титул на Уимблдоне, в финале одолев представительницу Туниса Онс Жабер. На травяном мэйджоре очки в рейтинге не начислялись.

Соперницей Рыбакиной по финальному матчу Australian Open станет белоруска Арина Соболенко, которая в другом матче 1/2 финала одолела польскую спортсменку Магду Линетт.

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