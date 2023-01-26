Соболенко выиграла 20 из 20 сетов в текущем сезоне

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) одолела представительницу Польши Магду Линетт (45-й номер мирового рейтинга) в полуфинале Открытого чемпионата Австралии.

Для Соболенко эта победа стала 10-й в сезоне. В каждом матче ей хватало двух сетов для завершения встречи. К финалу Открытого Australian Open она подошла с 20 выигранными сетами из 20 сыгранных.

Соболенко одержала победу над Линетт со счётом 7:6 (7:1), 6:2. В финале Открытого чемпионата Австралии Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной, которая в другом матче 1/2 финала оказалась сильнее белоруски Виктории Азаренко — 7:6 (7:4), 6:3. Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января.