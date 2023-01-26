Арина Соболенко прокомментировала выход в финал Открытого чемпионата Австралии

Белорусская теннисистка Арина Соболенко поделилась эмоциями от выхода в финал Australian Open.
«Я очень рада этой победе. Магда — невероятная теннисистка, она показала отличный теннис, так что я очень рада. Не очень хорошо начала матч, но на тай-брейке поймала свой теннис, начала доверять своей игре, вкладываться в удары. Я провела отличный тай-брейк. И спасибо всем, кто остался и нас поддерживал. Атмосфера была невероятной»
Также Соболенко высказалась о своём форхенде, который по скорости бывает равен мужскому.
«Если честно, мне кажется, сегодня я била очень медленно, но спасибо. Наверное, у меня хорошие гены (смеется)», — сказала белоруска в интервью на корте.
В финале Арина Соболенко встретится с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной.
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