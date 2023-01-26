Соболенко высказалась о финале с Рыбакиной на Australian Open
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Белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями о финальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором она сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 28 января.
«Она потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у неё есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, проигравший во втором круге соревнований американцу Маккензи Макдональду. У женщин в прошлом году победу одержала австралийка Эшли Барти. Вскоре после этого она завершила карьеру.
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