Соболенко высказалась о финале с Рыбакиной на Australian Open

Белоруска Арина Соболенко поделилась мыслями о финальном матче Открытого чемпионата Австралии, в котором она сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Их встреча состоится 28 января.

«Она потрясающая теннисистка, показывает отличный теннис. И она уже выигрывала «Большой шлем», так что у неё есть опыт финалов. Будет отличная битва», – сказала Соболенко в интервью на корте.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира у мужчин является испанец Рафаэль Надаль, проигравший во втором круге соревнований американцу Маккензи Макдональду. У женщин в прошлом году победу одержала австралийка Эшли Барти. Вскоре после этого она завершила карьеру.