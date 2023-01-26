Полиция Австралии отпустила сербских болельщиков, которых задержали с флагами России

Полиция Австралии отпустила болельщиков из Сербии, которых 25 января задержали за демонстрацию флагов с изображением президента России Владимира Путина. Об этом «РИА Новости Спорт» сообщил один из фанатов Слободан Сибич.
«Нас окружили со всех сторон 30-40 полицейских. Полиция переписала имена, адреса и другие данные задержанных и через несколько часов отпустила. Однако один из сербов отказался назвать себя и был задержан до утра — но потом его тоже отпустили, поскольку полиция не смогла выдвинуть против него обвинения.
Нарушены наши демократические права. Мы — сербы, которые любят наших братьев и сестёр. Мы пришли на этот матч для поддержки обоих наших братьев — Джоковича и Рублёва — и справедливо поднимать флаги обеих сторон», — цитирует Сибича «РИА Новости Спорт».
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