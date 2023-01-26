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«Будет напряжённая битва». Елена Рыбакина — об игре с Соболенко в финале Australian Open

«Будет напряжённая битва». Елена Рыбакина — об игре с Соболенко в финале Australian Open
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина (25-я ракетка мира) высказалась о финальном матче Открытого чемпионата Австралии с белоруской Ариной Соболенко (пятая ракетка мира).

«Будет напряжённая битва. Сегодня мне, может, не было необходимости так круто подавать. Скорость не имела большого значения. Важно было направлять мяч в нужную зону на подаче. В этих условиях подавать на полную силу нелегко. Мяч не летит как следует. То же самое и на задней линии. Играть глубже и делать то же самое, стараться выходить вперёд, ожидая, правда, что розыгрыши будут чуть дольше, чем обычно», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Елена Рыбакина в полуфинале обыграла белоруску Викторию Азаренко со счётом 7:6 (7:4), 6:3. Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

«На Уимблдоне всё было новым. Сейчас знаю, чего ожидать». Рыбакина — о финале с Соболенко «На Уимблдоне всё было новым. Сейчас знаю, чего ожидать». Рыбакина — о финале с Соболенко
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