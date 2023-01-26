Шамиль Тарпищев оценил шансы Хачанова обыграть Циципаса в полуфинале Аustralian Open

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от встречи российского теннисиста Карена Хачанова с греком Стефаносом Циципасом в полуфинале Открытого чемпионата Австралии – 2023. Хачанов уступает Циципасу 0-5 по личным встречам.



«Ожидания от игры Хачанова и Циципаса такие, что счёт по личным встречам не в пользу Карена, но качество игры Хачанова позволяет не только создать проблемы для Циципаса, но возможно даже для собственной победы. Если он будет подавать, как подавал – под 70% первым мячом, будет стабилен в игре – потому что плотность игры Хачанова по корту очень хорошая, он не даёт сделать позиционное преимущество соперникам. Имеется в виду, что он мало даёт шанса атаковать себя, чтобы соперник находился в пределах корта, когда короткий полёт мяча. Если будет такая плотность, как в предыдущем матче, где Руне атаковал из-за задней линии, что не было критично, потому что Хачанов успевал к каждому мячу за счёт того, что был длинный полёт мяча, то шансы выиграть у Хачанова больше», – сказал Тарпищев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.