Сербский фанат, задержанный после матча AO с флагом России, объяснил свой поступок

Сербский фанат Слободан Сибич, который был задержан полицейскими Австралии за демонстрацию флагов с изображением президента России Владимира Путина, объяснил свой поступок.
«Я сказал полиции, что мне это напомнило момент в истории, когда перед тем, как началось одно безумие, людям говорили, что думать и что делать, и после весь мир запомнил гестапо. Я сказал полиции: «вы делаете такие же вещи».
Русофобию надо остановить. Я хотел получить удовольствие от матча и поднял флаги, которые я люблю. Это взбесило организаторов и полицию. Они стали спрашивать, почему мы достали российские флаги, это якобы незаконно. С каких это пор стало незаконным?» — цитирует Сибича «РИА Новости Спорт».
Группу сербских фанатов задержали после полуфинального матча между россиянином Андреем Рублёвым и сербом Новаком Джоковичем.
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