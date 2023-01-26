Рыбакина – первая за 22 года теннисистка, обыгравшая трех победительниц ТБШ на одном АО

Победительница Уимблдона-2022 Елена Рыбакина установила особенное достижение. Она стала первой теннисисткой с 2001 года, кому удалось обыграть трёх победительниц турниров «Большого шлема» в рамках одного Открытого чемпионата Австралии, сообщает OptaAce.
На Australian Open-2023 спортсменке из Казахстана удалось последовательно переиграть Игу Свёнтек (Польша), Елену Остапенко (Латвия) и Викторию Азаренко (Беларусь). В последний раз подобное достижение покорилось американке Дженнифер Каприати в 2001 году. Каприати, ставшая тогда чемпионкой, по ходу турнира одолела Мартину Хингис (Швейцария), Линдсей Дэвенпорт (США) и Монику Селеш (США).
Елена Рыбакина сыграет с белоруской Ариной Соболенко в финале Australian Open-2023. Матч состоится в субботу, 28 января, и начнётся около 11:30 по московскому времени.
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