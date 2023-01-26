Australian Open — 2023, женщины: турнирная сетка и результаты матчей 11-го игрового дня
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Сегодня, 26 января, состоялся одиннадцатый игровой день Открытого чемпионата Австралии – 2023 по теннису. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами матчей в женской сетке соревнований.
Результаты 11-го игрового дня у женщин на Australian Open — 2023:
Елена Рыбакина (Казахстан, 22) – Виктория Азаренко (Беларусь, 24) – 7:6 (7:4), 6:3.
Арина Соболенко (Беларусь, 5) – Магда Линетт (Польша) – 7:6 (7:1), 6:2.
Отметим, что сегодня стали известны финалисты розыгрыша турнира. Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
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