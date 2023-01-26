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Арина Соболенко по итогам Australian Open станет второй ракеткой мира

Арина Соболенко по итогам Australian Open станет второй ракеткой мира
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) по итогам Открытого чемпионата Австралии займёт вторую строчку в мировом рейтинге WTA.

На данный момент вторую строчку занимает представительница Туниса Онс Жабер. Став второй ракеткой мира Арина Соболенко опередит француженку Каролин Гарсию и американку Джессику Пегулу. Первую строчку рейтинга уверенно занимает полька Ига Свёнтек.

Соболенко дошла до финала Australian Open, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.

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