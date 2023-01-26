Чемпионка Уимблдона Елена Рыбакина назвала имя своего кумира из мира тенниса

Чемпионка Уимблдона-2022, казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что её кумиром является швейцарец Роджер Федерер.
«Была ли Мария Шарапова моим кумиром? Или кто-то ещё? Я бы сказала, что у меня не было кумира, когда я была моложе. Я просто играла в теннис после школы. У меня было не так много времени, чтобы смотреть теннис. Кумиром же был и остаётся Роджер Федерер. В женском разряде мне нравилось смотреть на многих теннисисток. Я бы не сказала, что был кумир», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.
На данный момент в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии, Елена Рыбакина успешно дошла до финала турнира. Финальный матч между ней и белоруской Ариной Соболенко состоится 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая завершила карьеру.
- 26 января 2023
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