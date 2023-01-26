«Мне никто не поможет». Арина Соболенко объяснила, почему она не работает с психологом

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) объяснила, почему она не работает со спортивным психологом.
«Работаю ли с психологом? Откровенно говоря, я решила прекратить работу с психологом. Поняла, что мне не поможет никто, кроме меня самой. Да, на предсезонке я беседовала с психологом. Сказала ему: слушай, у меня чувство, что я сама должна со всем этим справляться, так как всякий раз, когда я надеюсь, что кто-то решит мои проблемы, они не решаются. Я должна была взять на себя эту ответственность. Да, я больше не работаю с психологом. Я сама себе психолог (смех в зале)», — сказала Соболенко на пресс-конференции.
На данный момент в Мельбурне проходит Открытый чемпионат Австралии, Арина Соболенко вышла в финал турнира. Финальный матч между ней и казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной начнётся 28 января, не ранее 11:30 мск.
- 26 января 2023
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