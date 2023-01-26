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Australian Open — 2023, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 12-го игрового дня, Австралиан Опен

Australian Open, мужчины: расписание и примерное время начала матчей 12-го игрового дня
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В Мельбурне продолжается Australian Open – 2023. Завтра, 27 января, начинается десятый игровой день. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей (время московское) у мужчин.

Расписание 12-го игрового дня у мужчин на Australian Open – 2023:

Карен Хачанов (Россия, 18) – Стефанос Циципас (Греция, 3) – 6:30.
Новак Джокович (Сербия, 4) – Томми Пол (США, 35-я ракетка мира) – 11:30.

Турнирная сетка Australian Open — 2023

По итогам этого игрового дня станут известны финалисты турнира. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составил $ 51 384 291. Действующим чемпионом турнира является испанец Рафаэль Надаль, который в финале прошлого розыгрыша турнира обыграл россиянина Даниила Медведева. Сам Надаль покинул этот розыгрыш турнира на стадии второго круга.

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