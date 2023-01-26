Андрей Чесноков высказался о спорах по поводу гражданства Елены Рыбакиной

Победитель двух турниров категории «Мастерс» Андрей Чесноков высказался о спорах по поводу гражданства казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной.
«В этом вопросе очень много нюансов. Я немного успел поработать с ней. Она начинала в «Спартаке» у Евгении Куликовской.
То, что я видел, что было в моём присутствии — все деньги, что были у родителей, они вкладывали в свою дочь. Может, она тренировалась в России, но деньги, которые в неё вкладывали, были или человека, спонсора, который ей чуть-чуть помогал, или людей, которые верили в неё.
Если сейчас посмотреть, кто она — россиянка или больше из Казахстана? На сегодняшний день она из Казахстана. Она была россиянкой, поменяла гражданство. Играет под флагом Казахстана, показывает невероятные результаты. Так получилось.
Есть, к примеру, теннисистка Мари Пирс — папа из Канады, но она стала француженкой и выиграла «Ролан Гаррос» как гражданка Франции.
Я начал работать с Рыбакиной, когда она была в районе 600-го места в мире. Пришёл на Кубок Кремля и увидел, как она проходит квалификацию. Тогда я увидел теннисистку, который потенциально будет играть. Была бы она россиянкой или австралийкой — игрок уже тогда был потенциально гениальный. Я ещё тогда говорил об этом, ещё 4-5 лет назад, когда мы немного работали вместе.
Эти разговоры про то, была бы она в России… Сейчас она играет так, как игрок не то что десятки мира, а топ-3. Потенциально это теннисистка, которая может выиграть все турниры «Большого шлема», — сказал Чесноков Vprognoze.ru.
- 26 января 2023
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