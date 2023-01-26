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Рафаэль Надаль раскрыл новые подробности травмы, полученной на Australian Open

Рафаэль Надаль раскрыл новые подробности травмы, полученной на Australian Open
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о новых подробностях травмы, полученной во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.

«Сегодня я был в теннисной клинике в Барселоне, где мне сделали несколько анализов. Результаты обследования в Мельбурне подтверждены, а сроки восстановления остались прежними. Установлены методы лечения. Через три недели мы проведём новые тесты, чтобы увидеть прогресс», — написал Надаль в своих социальных сетях.

В матче второго круга Australian Open Надаль проиграл со счётом 4:6, 4:6, 5:7. На прошлом розыгрыше Australian Open Надаль завоевал титул, в финале одержав волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым.

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