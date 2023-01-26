Рафаэль Надаль раскрыл новые подробности травмы, полученной на Australian Open
Поделиться
22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал о новых подробностях травмы, полученной во время матча с американским теннисистом Маккензи Макдональдом во втором круге Australian Open.
«Сегодня я был в теннисной клинике в Барселоне, где мне сделали несколько анализов. Результаты обследования в Мельбурне подтверждены, а сроки восстановления остались прежними. Установлены методы лечения. Через три недели мы проведём новые тесты, чтобы увидеть прогресс», — написал Надаль в своих социальных сетях.
В матче второго круга Australian Open Надаль проиграл со счётом 4:6, 4:6, 5:7. На прошлом розыгрыше Australian Open Надаль завоевал титул, в финале одержав волевую победу над россиянином Даниилом Медведевым.
Комментарии
- 26 января 2023
-
22:00
-
21:45
-
21:26
-
21:14
-
21:10
-
20:40
-
20:11
-
19:03
-
18:47
-
18:06
-
17:45
-
17:30
-
17:30
-
17:16
-
17:13
-
16:20
-
16:15
-
16:13
-
16:11
-
16:01
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:41
-
15:24
-
15:05
-
14:44
-
14:23
-
14:13
-
14:02
-
13:59
-
13:36
-
13:27
-
13:20
-
13:00
Партнерский контент