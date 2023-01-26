Веснина: высоко оцениваю шансы Хачанова против Циципаса. Карен готов к первому финалу ТБШ
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Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде Елена Веснина высказалась о шансах Карена Хачанова в матче за выход в финал Открытого чемпионата Австралии с греком Стефаносом Циципасом.
«Очень высоко оцениваю шансы Хачанова в матче против Циципаса. Я безумно верю в Карена, мне нравится как он играет. Циципас тоже находится в хорошей форме. Наверное, шансы — 50 на 50. Победит тот, кто лучше справится со своими нервами. Но я в любом случае верю в Хачанова. Уверена, что он уже готов к своему первому финалу ТБШ», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Матч между Циципасом и Хачановым состоится завтра, 27 января, не ранее 6:30 мск. Во втором полуфинале встретятся серб Новак Джокович и американец Томми Пол.
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