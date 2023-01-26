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Арина Соболенко выиграла девять из десяти последних тай-брейков

Арина Соболенко выиграла девять из десяти последних тай-брейков
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко (пятая ракетка мира) выиграла девять из десяти последних тай-брейков на всех турнирах.

Последний раз тай-брейк Соболенко проигрывала в ноябре 2022 года, а именно в финале Итогового чемпионата WTA французской теннисистке Каролин Гарсие. Тот финал белоруска проиграла со счётом 6:7 (4:7), 4:6.

В Мельбурне сейчас проходит Открытый чемпионат Австралии, на котором Соболенко дошла до финала, где сыграет с представительницей Казахстана Еленой Рыбакиной. Финальный матч между Рыбакиной и Соболенко начнётся 28 января, не ранее 11:30 мск. Общий призовой фонд соревнований в Мельбурне составляет $ 51 384 291. Его действующей чемпионкой является австралийка Эшли Барти, которая прошлой весной завершила карьеру.

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