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Карен Хачанов — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open

Карен Хачанов — Стефанос Циципас: текстовая онлайн-трансляция полуфинала Australian Open
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Сегодня, 27 января, в Мельбурне (Австралия) российский теннисист Карен Хачанов поборется за выход в финал Australian Open – 2023. В полуфинале Хачанов (18) сразится с представителем Греции Стефаносом Циципасом (3). Поединок пройдёт на арене Рода Лэйвера и начнётся не ранее 6:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Карен Хачанов – Стефанос Циципас в третьем круге Australian Open – 2023.

По личным встречам Циципас ведёт со счётом 5-0. На «Шлемах» они прежде ни разу друг с другом не играли, зато провели четыре матча на харде. Хачанов взял в них только один сет — 6:4, 3:6, 5:7 в четвертьфинале Роттердама-2021. Последний поединок между ними состоялся в прошлом году в третьем круге грунтового «Мастерса» в Риме — 4:6, 6:0, 6:3 в пользу Стефаноса. Три других матча грек выиграл в двух партиях.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open.

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