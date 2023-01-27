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Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open

Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open
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Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open.

В полуфинале Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

Мирра Андреева в 1/2 финала выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 05:30 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
3 		2  
         
Рана Акуа Стойбер
Великобритания
Рана Акуа Стойбер
Р. Стойбер

Ранее в четвертьфинальном матче россиянка Алевтина Ибрагимова уступила японке Саяке Исии со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Australian Open — девушки. 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 05:30 МСК
Саяка Исии
Япония
Саяка Исии
С. Исии
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		4 2
2 		6 6
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева

Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне остался лишь один россиянин — 20-й номер рейтинга Карен Хачанов.

Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.

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