Россиянки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open

Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open.



В полуфинале Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность игры составила 1 час 50 минут.



Мирра Андреева в 1/2 финала выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Ранее в четвертьфинальном матче россиянка Алевтина Ибрагимова уступила японке Саяке Исии со счётом 6:7 (5:7), 4:6. Теннисистки провели на корте 1 час 52 минуты.

Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне остался лишь один россиянин — 20-й номер рейтинга Карен Хачанов.

Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.