Матч-центр Новости Видео AO-2023 Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Стало известно время проведения финала юниорского турнира Андреева — Корнеева

Стало известно время проведения финала юниорского турнира Андреева — Корнеева
Комментарии

Российские теннисистки Мирра Андреева и Алина Корнеева вышли в финал юниорского Australian Open.

В полуфинале Корнеева обыграла японку Саяку Исии со счётом 2:6, 6:4, 6:2. Общая продолжительность игры составила 1 час 50 минут.

Только что стало известно, что финал юниорского турнира Australian Open у девушек Андреева — Корнеева пройдёт в субботу на главном корте – «Арене Рода Лэйвера» – и начнётся в 4:00 мск.

Мирра Андреева в 1/2 финала выиграла у представительницы Великобритании Раны Акуа Стойбер — 6:3, 6:3. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты.

Отметим, что во взрослых одиночных соревнованиях в Мельбурне остался лишь один россиянин — 20-й номер рейтинга Карен Хачанов.

Australian Open — 2023 проходит в Мельбурне и завершится 29 января.

Australian Open — девушки. Финал
28 января 2023, суббота. 04:00 МСК
Мирра Андреева
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
Не начался
1 2 3
         
  		   
  		   
         
Алина Корнеева
Россия
Алина Корнеева
А. Корнеева
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023