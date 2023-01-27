Хачанов отыграл один сет у Циципаса в полуфинале Аustralian Open, уйдя с двойного матчбола

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл третий сет у грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Исход третьей партии решился на тай-брейке, который Хачанов выиграл 8:6.

Циципас вёл по ходу третьего сета с преимуществом в два гейма, однако при счёте 4:5 россиянин сделал брейк на подаче соперника, а затем ушёл с двойного матчбола на тай-брейке и выиграл партию.

Напомним, во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Их матч начнётся позже.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго раунда.