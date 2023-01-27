Хачанов отыграл один сет у Циципаса в полуфинале Аustralian Open, уйдя с двойного матчбола
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Российский теннисист Карен Хачанов выиграл третий сет у грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.
Исход третьей партии решился на тай-брейке, который Хачанов выиграл 8:6.
Циципас вёл по ходу третьего сета с преимуществом в два гейма, однако при счёте 4:5 россиянин сделал брейк на подаче соперника, а затем ушёл с двойного матчбола на тай-брейке и выиграл партию.
Напомним, во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Их матч начнётся позже.
Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго раунда.
Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
20
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
|1
|2
|3
|4
|5
|
|4
|7 8
|2
|
|6
|6 6
|4
4
Стефанос Циципас
С. Циципас
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