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Хачанов отыграл один сет у Циципаса в полуфинале Аustralian Open, уйдя с двойного матчбола

Хачанов отыграл один сет у Циципаса в полуфинале Аustralian Open, уйдя с двойного матчбола
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Российский теннисист Карен Хачанов выиграл третий сет у грека Стефаноса Циципаса в полуфинальном матче Открытого чемпионата Австралии.

Исход третьей партии решился на тай-брейке, который Хачанов выиграл 8:6.

Циципас вёл по ходу третьего сета с преимуществом в два гейма, однако при счёте 4:5 россиянин сделал брейк на подаче соперника, а затем ушёл с двойного матчбола на тай-брейке и выиграл партию.

Напомним, во втором полуфинале сыграют серб Новак Джокович и американец Томми Пол. Их матч начнётся позже.

Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является Рафаэль Надаль, который покинул этот розыгрыш Australian Open по итогам матча второго раунда.

Australian Open (м). 1/2 финала
27 января 2023, пятница. 06:45 МСК
Карен Хачанов
20
Россия
Карен Хачанов
К. Хачанов
4-й сет
1 : 2
1 2 3 4 5
             
6 2 		4 7 8 2  
7 7 		6 6 6 4  
             
Стефанос Циципас
4
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
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