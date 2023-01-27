Федерация тенниса Австралии выступила с заявлением после скандала с фанатами и флагами РФ

Федерация тенниса Австралии выступила с заявлением после скандала с фанатами, которые демонстрировали флаги России.

Напомним, что на одно из видео с российскими флагами попал отец сербского теннисиста Срджан Джокович.

«После событий, произошедших вечером в среду, мы оперативно действовали вместе с полицией и нашими службами безопасности, чтобы разобраться с зачинщиками акции протеста.

На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о важности воздержания от любых действий, которые вызывают стресс или сбои. Господин Срджан Джокович опубликовал заявление, подтверждающее, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале.

Мы продолжим стремиться к безопасности болельщиков на мероприятии и подтверждаем нашу позицию, запрещая демонстрацию флагов Беларуси и России», — говорится в пресс-релизе организации.