Федерация тенниса Австралии выступила с заявлением после скандала с фанатами и флагами РФ

Федерация тенниса Австралии выступила с заявлением после скандала с фанатами, которые демонстрировали флаги России.
Напомним, что на одно из видео с российскими флагами попал отец сербского теннисиста Срджан Джокович.
«После событий, произошедших вечером в среду, мы оперативно действовали вместе с полицией и нашими службами безопасности, чтобы разобраться с зачинщиками акции протеста.
На протяжении всего турнира мы говорили с игроками и их командами о важности воздержания от любых действий, которые вызывают стресс или сбои. Господин Срджан Джокович опубликовал заявление, подтверждающее, что он не будет присутствовать на сегодняшнем полуфинале.
Мы продолжим стремиться к безопасности болельщиков на мероприятии и подтверждаем нашу позицию, запрещая демонстрацию флагов Беларуси и России», — говорится в пресс-релизе организации.
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