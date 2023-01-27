Стефанос Циципас во второй раз в карьере вышел в финал турнира «Большого шлема»

Греческий теннисист Стефанос Циципас (четвёртая ракетка мира) вышел в финал Открытого чемпионата Австралии, обыграв в полуфинале россиянина Карена Хачанова. Матч проходил на «Род Лэйвер Арене» в Мельбурне.

Стефанос Циципас во второй раз в карьере выходит в финал турнира «Большого шлема». В 2021 году грек выходил в финал «Ролан Гаррос», в котором уступил сербу Новаку Джоковичу со счётом 7:6 (8:6), 6:2, 3:6, 2:6, 4:6.

Напомним, в другом полуфинальном матче Australian Open встретится пара Джокович (Сербия) — Пол (США). Открытый чемпионат Австралии проходит с 16 по 29 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 51 млн. Действующим победителем турнира является испанец Рафаэль Надаль, который покинул нынешний розыгрыш.